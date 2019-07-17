"صحة أسيوط": فحص 101 ألف سيدة في المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي

فريق المحافظات

واصلت السيدات توافدهن علي الوحدات الصحية بمختلف مراكز وقري أسيوط، لتوقيع الكشف الصحى والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما فأكثر.

وقال الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بأسيوط، أن نقاط الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي للسيدات بالمحافظة، قد استقبلت أكثر من 101 ألف و156 سيدة حتى الآن، حيث تم بلغ عدد السيدات التي تم فحصهن إكلينيكاً 62 ألف و666 سيدة، وأخريات تمت توعيتهن بخطورة سرطان الثدى وطرق الوقاية، كما تم تحويل 5 آلاف و107 سيدة إلي معهد جنوب مصر للأورام لاستكمال الفحوصات الطبية.

وأشار إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن عدد المستهدفات من المبادرة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و300 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر؛ مؤكدا أن 154 وحدة صحية تشهد إقبالا من السيدات لتوقيع الكشف الطبى عليهن ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مشيرا إلى تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، وإجراء الكشف والعلاج بالمجان، كما تشهد تنسيقا كاملا بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة للتعريف والتوعية بأهمية الحملة مناشدًا السيدات المشاركة فى الحملة للاطمئنان على صحتهن مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بصحة المواطن فى المقام الأول.