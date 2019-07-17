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روسيا تطالب بالتحقيق النزيه فى تحطم الطائرة الماليزية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:20 م
روسيا تطالب بالتحقيق النزيه فى تحطم الطائرة الماليزية ذوى ضحايا الطائرة الماليزية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن موسكو تدعو مجموعة التحقيق المشتركة فى كارثة تحطم الطائرة الماليزية الرحلة رقم "إم إتش-17"، بالتركيز على التحليل النزيه لجميع المعطيات ، لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة.
وقالت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية بمناسبة مرور 5 أعوام على الحادثة -" نحث فريق التحقيق المشترك على التركيز على مهمته الرئيسية المتضمنة تحليلا نزيها لجميع المعطيات الموجودة تحت تصرفه لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث والبحث عن مرتكبي هذه المأساة الحقيقيين " .
وأضافت الخارجية : "إن الطريقة التي تم اتباعها في السابق والتي لا تزال قائمة في التحقيق لا تسمح لنا بالتحدث عن حياديتها واستقلالها".
يذكر أن الطائرة "بوينج-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو 2014 ، ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصا، مصرعهم وبينهم 193 راكبا يحملون الجنسيةالهولندية .
واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي -المتمردة- بإسقاط الطائرة ، ومن جانبها، نفت هذه القوات امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.
وأعلنت مجموعة التحقيق الهولندية - في بيان - أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة هو من نوع "بوك"، وتم نقله من روسيا، كما أن القوات الأوكرانية ليس لها علاقة بتحطم الطائرة.
من جانبها أعربت موسكو في مرات عديدة عن خيبة أملها جراء ما أسمته غياب المستوى المطلوب من التعاون بين لجنة التحقيق الدولية في أسباب كارثة طائرة " بوينج" الماليزية من جهة، والخبراء الروس من جهة أخرى 


الطائرة الماليزية

روسيا

التحقيقات فى سقوط الطائرة الماليزية

وزارة الخارجية الروسية

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