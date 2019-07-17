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روسيا ترفض دخول شحنة "خوخ تركى" لإصابتها بذبابة فاكهة البحر المتوسط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:30 م
روسيا ترفض دخول شحنة "خوخ تركى" لإصابتها بذبابة فاكهة البحر المتوسط خوخ - أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلنت وكالة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية Rosselhoznadzor أنها رفضت دخول شحنة بوزن 20 طنا من الخوخ قادمة من تركيا، وأعادتها مرة أخرى إلى الموانئ التركية بسبب احتوائها على آفات زراعية ضارة.

وبحسب وكالة الأنباء "تاس" الروسية، فقد اكتشفت سلطات الحجز الزراعي الروسية وجود ذبابة فاكهة البحر المتوسط في 19.75 طنا من الخوخ القادم من تركيا، عند فحصها في جمرك ميناء نوفيا يوركوفيتش، في منطقة بريانسك.

وأكدت وكالة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية، في بيانها، أن معامل الحجر الزراعي، كشفت وجود ذبابة فاكهة البحر المتوسط الضارة في الشحنة القادمة من تركيا.

 


تركيا

روسيا

خوخ

فاكهة

ذبابة فاكهة البحر المتوسط

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