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رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدا روسيا لبحث مجالات التعاون الأكاديمى.. صور

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:42 م
رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدا روسيا لبحث مجالات التعاون الأكاديمى.. صور رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا
كتب ــ وائل ربيعى

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التقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فاريت موخاميتشين نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان الروسي، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الروسية المصرية، والوفد المرافق، وذلك فى إطار بحث التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الروسية فى المجالات الأكاديمية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الروسية استراتيجية فى كل المجالات، وجزء منها هى علاقات التعاون فى مجال التعليم عبر التبادل الأكاديمى والبحثي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تهتم بالانفتاح على العالم، وذلك للوصول بالطالب المصرى إلى مستوى دولى من خلال البرامج الأكاديمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بتقدم الجامعات الروسية، معربًا عن ترحيبه بتوقيع اتفاقيات ودرجات علمية مشتركة بينها وبين جامعة القاهرة، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة والزراعة.

وأشاد فاريت موخاميتشين بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا والتعاون بين البلدين الذى دخل مرحلة الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات، مما يتيح الفرصة لتطوير العلاقات بين البلدين لآفاق أوسع، موضحًا جاهزية الجانب الروسى لتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى القاهرة وقازان الفيدرالية الروسية فى المجالات الأكاديمية والبحثية، ودعم أنشطة وحدة الدراسات الروسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيتيح فرصًا جديدة وكبيرة لإجراء البحوث المشتركة والتبادل الأكاديمى والطلابي.

 

رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا (1)
رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا (1)

رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا (2)
خلال لقاء رئيس جامعة القاهرة لوفد روسيا (2)

رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا (3)جانب من اللقاء
 
رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا (4)
رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا روسيًا (4)
 

جامعة القاهرة

وفد روسى

تعاون اكاديمى

عثمان الخشت

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