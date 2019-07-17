حفظ التحقيقات فى حريق مخزن بالسلام بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية

كتب أحمد حسنى

قررت نيابة السلام، حفظ التحقيقات فى واقعة حريق مخزن داخل عقار بمنطقة السلام، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من إخماد حريق داخل مخزن بعقار فى السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريقفى أحدى المخازن فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.