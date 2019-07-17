سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس متهم جديد بواقعة مقتل "سايس سيارات" فى عابدين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:30 م
حبس متهم جديد بواقعة مقتل "سايس سيارات" فى عابدين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عابدين، برئاسة المستشار هادي عزب، بحبس المتهم الرابع فى واقعة قتل ماسح سيارات شرع فى فتح ثلاجة المبردات لسرقة زجاجة مياء 4 أيام على ذمة التحقيق.   

 

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة، وبيان اشتراك المتهم الرابع مع المتهمين في التعدى على المجنى عليه.

 

وجاء فى مناظرة النيابة أن الجثة بها آثار تعذيب وكدمات متفرقة بالجسم، ولكن سبب الوفاة يحتمل أن يكون انفجار وتهتك فى الأعضاء الداخلية مما تسبب فى نزيف دموي داخلي أسفر عن الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان، وتكليف فريق من الطب الشرعى بتشريح الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة ووقتها وملابساتها.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلى.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات، بالشارع بها كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، بالعرض على النيابة للتحقيق.


عابدين

نيابة عابدين

مقتل ماسح سيارات

شارع عدلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة