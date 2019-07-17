حبس متهم جديد بواقعة مقتل "سايس سيارات" فى عابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، برئاسة المستشار هادي عزب، بحبس المتهم الرابع فى واقعة قتل ماسح سيارات شرع فى فتح ثلاجة المبردات لسرقة زجاجة مياء 4 أيام على ذمة التحقيق.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة، وبيان اشتراك المتهم الرابع مع المتهمين في التعدى على المجنى عليه.

وجاء فى مناظرة النيابة أن الجثة بها آثار تعذيب وكدمات متفرقة بالجسم، ولكن سبب الوفاة يحتمل أن يكون انفجار وتهتك فى الأعضاء الداخلية مما تسبب فى نزيف دموي داخلي أسفر عن الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان، وتكليف فريق من الطب الشرعى بتشريح الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة ووقتها وملابساتها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلى.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات، بالشارع بها كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، بالعرض على النيابة للتحقيق.