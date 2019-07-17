سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على 10 اختصاصات للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:28 م
تعرف على 10 اختصاصات للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر وزارة الخارجية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تولى مصر أهمية كبرى بملف حقوق الإنسان، والرد على كافة الادعاءات التى قد تثار ضدها فى هذا الشأن، لذلك شكلت الدولة المصرية فى نوفمبر عام 2018، لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه لتولى إدارة آلية التعامل مع هذا الملف.

وحدد القرار الوزارى رقم 2396 لسنة 2018، الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، 10 اختصاصات لهذة اللجنة والتى تتمثل فى..

1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية.

2- متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة.

3- رصد ودارسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى وإعداد الردود على الادعاءات المثارة.

4- إعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.

5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية.

6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.

7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفنى والمالى المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء والتدريب فى حقوق الإنسان.

8- التعاون مع الجهات الدولية والاقليمية بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم فى مجال حقوق الإنسان.

9- إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.

10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 


اختصاصات لجنة حقوق الانسان

اللجنة العليا لحقوق الإنسان

حقوق الانسان فى مصر

الامم المتحدة

رد مصر عن حقوق الانسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 قضايا ناقشها المنتدى العربي الأوروبى فى الدورة الـ41 لحقوق الإنسان.. تعرف عليها

الأحد، 14 يوليه 2019 07:02 م

الأمم المتحدة تعقد لمناقشة جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بتركيا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:30 م

مصر تخاطب العالم بـ 3 لغات.. هيئة الاستعلامات تطلق منصة عالمية لتصحيح المفاهيم عن حقوق الإنسان.. وتبرز دور النيابة العامة والمجلس القومى للمرأة في حماية الحقوق.. وعمر مروان يشدد على أهمية آلية المراجعة الدورية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:27 م

عمر مروان: آلية المراجعة الدورية تهدف لتحسين أحوال حقوق الإنسان وتعزيزها

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة مثيرة.. مشجعا وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجعا وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة