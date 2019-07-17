تعرف على 10 اختصاصات للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر

كتب إبراهيم قاسم

تولى مصر أهمية كبرى بملف حقوق الإنسان، والرد على كافة الادعاءات التى قد تثار ضدها فى هذا الشأن، لذلك شكلت الدولة المصرية فى نوفمبر عام 2018، لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه لتولى إدارة آلية التعامل مع هذا الملف.

وحدد القرار الوزارى رقم 2396 لسنة 2018، الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، 10 اختصاصات لهذة اللجنة والتى تتمثل فى..

1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية.

2- متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة.

3- رصد ودارسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى وإعداد الردود على الادعاءات المثارة.

4- إعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.

5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية.

6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.

7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفنى والمالى المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء والتدريب فى حقوق الإنسان.

8- التعاون مع الجهات الدولية والاقليمية بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم فى مجال حقوق الإنسان.

9- إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.

10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان.