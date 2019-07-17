الخارجية الفلسطينية: عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل استخفاف بالمجتمع الدولى

رام الله (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات تغول الاحتلال الإسرائيلى فى هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، واعتبرته جريمة بما فى الكلمة من معنى، واستخفاف بالمجتمع الدولى.

وحملت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة بصفتها انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.. لافتة أن اكتفاء المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كاف ولا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.

وقالت الوزارة "إن المطلوب محاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولى الإنساني، وربط العلاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية".

يشار إلى أنه وفور إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلى وأذرعها المختلفة بما فيها بلديتها عملياتها وتدابيرها الاستعمارية ضد القدس ومحيطها ومقدساتها ومواطنيها الأصليين، فى سباقٍ مع الزمن لتعميق أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل من جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني.

واعتبرت حكومة اليمين الحاكم فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو هذا الإعلان الأمريكى كضوء أخضر للتمادى فى تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية واستباحة بلداتها وقراها وأحيائها، والتضييق على المواطنين المقدسيين الفلسطينيين لدفعهم إلى هجرة مدينتهم، وتوسيع نطاق عمليات التطهير العرقى للفلسطينيين من المدينة المقدسة.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، و3 من بيت لحم، فيما اعتقلت شقيقين من جنين، وشابين من الخليل، بالإضافة إلى اعتقال شاب من قلقيلية.

من ناحية أخرى، هدمت طواقم وآليات تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، مغسلة سيارات على مدخل بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، ومنشأة تجارية فى بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.. وقال شهود عيان "إن المغسلة تعود للمواطن مراد سعد، فيما تعود المنشأة لمواطن من عائلة النتشة".

يذكر أن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت فى صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائى حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم غير المعلن عنه، علما أن مهلة الاحتلال للأهالى لهدم 16 بناية فى الحى (100 شقة سكنية) بأيديهم تنتهى يوم غد الخميس.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مغسلة و"بركس" (هنجر) تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح أبو دية، فى بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقال وضاح أبو دية صاحب المنشأة المستهدفة إن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم ودون سابق إنذار، بتطويق المنطقة فى "حى الخلايلة" من البلدة ومنعت المواطنين من الوصول إليها، حيث أجرت عملية الهدم لمغسلة تبلغ مساحتها نحو 60 مترا، وبركسا تبلغ مساحته 20 مترا، بالإضافة إلى جزء من منزل تعود ملكيته للمواطن يوسف حسين أبو دية، بحجة عدم الترخيص.