سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 12:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تتلقى 26300 تظلم على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:19 م
"التعليم" تتلقى 26300 تظلم على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن الثانوية العامة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات وزارة التربية والتعليم، إن التقدم لتظلمات لطلاب الثانوية العامة على المجموع بدأ أمس، وعلى الطالب المتظلم التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع 100 جنيه عن كل مادة، وبعدها يتوجه إلى لجنة التظلم والمراقبة المتواجدة على رقم جلوس الطالب وتسليمها.

وأضاف عبد الحكم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، ببرنامجها "كل يوم"، أنه بعد التقدم للتظلم يضطلع الطالب على ورقة الاجابة الخاصة بها ويدون ملاحظاته على الورقة، وعند وجود أى خطأ فى ورقة الاجابة يقوم بتجميعها وتسليمها مع ورقة الإجابة وتقدم إلى اللجنة الفنية مرة أخرى وتظهر النتيجة فى مدة 3 أيام من التظلم.

وتابع عبد الحكم، أن وزارة التربية والتعليم خصصت خاصية جديدة برتك أيمل الطالب وارسال نتيجة التظلم عليه بعد المراجعة، مؤكدا أنه حتى الآن تم تقديم 26 ألف 300 تظلم على نتيجة الثانوية العامة .

 

 


تظلم الثانوية العامة

كل يوم

التربية والتعليم

اخبار عاجلة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس امتحانات الثانوية: تطبيق درجات الرأفة خلال التصحيح.. خالد عبد الحكم: الدرجة تمنح إذا غيرت حالة الطالب من راسب لناجح أو دور ثان لناجح وتضاف بعد انتهاء المراجعة.. ويؤكد: أعمال الرصد والمراجعة مستمرة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:00 ص

وزير التعليم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبًا

السبت، 19 يناير 2019 01:00 ص

التعليم تواصل استعدادها للثانوية العامة.. وتفتح باب التسجيل لاختيار رؤساء الكنترولات.. خالد عبد الحكم: 5 آلاف سجلوا للعمل كرؤساء لجان ومراقبين.. ومصادر: قانون حالات الحرمان من الامتحان أوشك على الانتهاء

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 11:30 ص

نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لـ"اليوم السابع" : الجهات السيادية مستمرة فى طباعة أسئلة الامتحانات.. 107 ملايين تكلفة طباعة البوكليت.. خالد عبد الحكم: باركود لكل طالب للكشف هوية من يصور ورقة الأسئلة

الجمعة، 15 ديسمبر 2017 11:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة