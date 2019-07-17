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استكمال مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة بـتكلفة 3.5 مليون جنيه

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:44 م
استكمال مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة بـتكلفة 3.5 مليون جنيه جانب من السوق
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن استكمال مشروع السوق الحضارى بمدينة الفرافرة بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأكد المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، افتتاح السوق خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو مشروع خدمي تجارى قائم على مساحة 2265م، ويشمل 32 محل بواقع 13.12 متر مربعا للمنفذ الواحد.

وأشار إلى أن المشروع يمثل بداية لاستكمال المشروعات المهمة لواحة الفرافرة، كمنطقة جديدة تسعى الدولة لتعميرها، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى ضوء التعاون الدائم والمشترك بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لإقامة العديد من الأسواق الحضارى.

أوضح، أن الهدف الرئيسى من تعميم فكرة تواجد أسواق حضارية بكل مركز جاءت من منطلق خدمة سكان المدينة، الذين طالبوا بضرورة توفير أسواق حديثة تتوافر فيها المرافق والخدمات الضرورية، وتغطى احتياجاتهم من المحال، وتسهم في الحد من الأسواق العشوائية.

 


الوادى الجديد

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السوق الحضاري بالفرافرة

اسكان الوادي الجديد

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