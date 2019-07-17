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استطلاع: غالبية الكنديين يرغبون فى تغيير الحكومة الحالية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:05 م
استطلاع: غالبية الكنديين يرغبون فى تغيير الحكومة الحالية جستن ترودو
أ ش أ

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 كشف استطلاع للرأي، أجري اليوم الأربعاء، أن غالبية الكنديين يرغبون في تغيير الحكومة الحالية في أوتاوا، برئاسة رئيس الوزراء جستن ترودو.
وقال 37% ممن شاركوا في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة إيبسوس، إنهم سيصوتون لصالح المحافظين إذا أجريت انتخابات فيدرالية غدا، مقابل 31% سيصوتون للحزب الليبرالي الكندي بزعامة ترودو.
 
وأظهر الاستطلاع أيضا أن زعيم المحافظين أندرو شير حصل على تأييد 36% من الناخبين الذين شاركوا في الاستطلاع، مقارنة بـ 32% لصالح ترودو.
وكان شير هو الخيار المفضل للنساء (35%) والمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما وأكثر (45%)، وكذلك الأشخاص الذين وصل تعليمهم إلى مستوى المدرسة الثانوية (41%) أو الذين حصلوا على دبلوم (35%).
 
وفي الوقت نفسه، كان ترودو هو الخيار المفضل لدى جيل الألفية والشباب (33%)، وكذلك أولئك الذين حصلوا على تعليم بعد الجامعي (36%).
 

جستن ترودو

كندا

أوتاوا

جيل الألفية

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