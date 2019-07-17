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إعلام عين شمس تطلق المهرجان السنوى لمشروعات التخرج بشعار "المصداقية هدفنا" غدا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 ص
إعلام عين شمس تطلق المهرجان السنوى لمشروعات التخرج بشعار "المصداقية هدفنا" غدا جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينظم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم، المهرجان السنوى لعرض مشروعات التخرج للدفعة العشرين من خريجي القسم تحت شعار "المصداقية هدفنا" ، وذلك غدا الخميس،  بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب،
 
وأوضحت الدكتورة هبه شاهين رئيس القسم و مدير المركز الإعلامي للجامعة، أن المهرجان يشهد عرض 38 عملاً إعلاميًا من إنتاج طلاب شعب القسم الثلاث؛ الإذاعة والتليفزيون، والصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، على أن يشهد ختام المهرجان الإعلان عن مشروعات التخرج الفائزة بالمراكز الأولى للعام الجامعي 2018-2019، وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب.
 
كما أكدت علي أن مشروعات تخرج طلاب إعلام عين شمس أصبحت محط أنظار القائمين علي العمل الإعلامى ، خاصة بعد أن أكدت مشروعات تخرج الطلاب خلال الاعوام السابقة المستوى المتميز الذي يضاهى الأعمال الإعلامية الاحترافية،  لافته إلى أن القسم يعتمد خلال سياسته التعليمية علي التركيز علي الجوانب العملية بشكل فعال بالتعاون مع كبري المؤسسات الإعلامية في مصر.

جامعه عين شمس

عين شمس

اعلام عين شمس

مشروعات تخرج

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