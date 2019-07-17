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إحالة متهمين بترويج مخدر الهيروين للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:50 م
إحالة متهمين بترويج مخدر الهيروين للمحاكمة الجنائية مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بترويج مخدر الهيروين بمدينة الشروق، للمحاكمة الجنائية.
 
وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم 5539لسنة 2019، أن المتهمين هم "محمد. س"، و"ربيع .ع"، عاطلين، واعترف المتهمين أمام النيابة بحيازتهم للمضبوطات بغرض الترويج والتربح، والكسب غير المشروع من هذه التجارة، واعترفوا بحيازتهم لـ25 تذكرة من مخدر الهيروين.
 
كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة الشروق،  يفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق، من القبض على المتهمين وبحوزتهم 25 تذكرة هيروين، قبل ترويجهم بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

نيابة الشروق

حبس

تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

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