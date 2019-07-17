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أمن المنيا يضبط مديرى شركتين لتجارة الجملة بحوزتهما سلع تموينية ناقصة الوزن

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:26 م
أمن المنيا يضبط مديرى شركتين لتجارة الجملة بحوزتهما سلع تموينية ناقصة الوزن اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا
المنيا : فريق المحافظات

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ضبطت مباحث التموين بالمنيا، مديرين لإحدى فروع الشركات لتجارة الجملة بمركز ملوى لقيامهما ببيع السكر التموينى ناقص الوزن للمواطنين.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام حملة مكبرة تحت إشراف العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، والمقدم وائل زكى رئيس قسم مباحث التموين، والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد "توفيق ث ح 34 سنة"، المدير المسئول عن فرع بندر ملوى لإحدى شركات تجارة الجملة لحيازته سكر وأرز مخصص للتوزيع على البطاقات التموينية ناقص الوزن بمقدار 27 جراما.

وعثر لدى المتهم على 1000 كيلو سكر ناقص الوزن، 1000 كيلو أرز ناقص الوزن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8834 جنح قسم ملوى.

كما تحرر محضر آخر ضد "هانى ن ا" 35 سنة، المدير المسئول عن إحدى شركات تجارة الجملة لحيازته سكر تموينى مخصص للتوزيع على البطاقات التموينية ناقص الوزن بمقدار 35 جراما، حيث تم ضبط 1000 كيلو سكر ناقص الوزن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8833 جنح قسم ملوي، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

 


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