732 ألف جنيه إجمالى تمويل 131 مشروعا اقتصاديا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية اجتماعاً برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة،وبحضور مديرى عموم إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية،ومقررة المشروع بالديوان العام.

وأوضح السكرتير العام،أنه تم إتاحة تمويل 131 مشروعا اقتصاديا بإجمالي تمويل (732000 جنيه) من مشروع إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية بالمحافظة في مجالات الإنتاج الحيوانى والإنتاج الداجنى والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع.

كما وافقت اللجنة على تمويل 131 مشروعا اقتصاديا سبق أن تقدم بها مواطنين من 33 وحدة محلية قروية وتم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوي المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام- ماعز- تربية دواجن) بإجمالي 301000 جنيه، مشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة رى – عزاقة – دشاشة – ماكينة سيلاج – حصادة) بإجمالي 92000 جنيه، منافذ البيع والتوزيع (مكتبة – خضار وفاكهة – أدوات منزلية) بإجمالي 19000 جنيه، مشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير – فراز لبن – ماكينة تريكو) بإجمالي 317000 جنيه، الإنتاج الداجنى باجمالى 3000 جنيه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتي يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى .