سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

وكالة إيطالية تبرز إطلاق مصر للنسخة الثانية من خريطة الاستثمار

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:56 م
وكالة إيطالية تبرز إطلاق مصر للنسخة الثانية من خريطة الاستثمار العلمين الجديدة
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية إطلاق الحكومة المصرية النسخة الثانية من خريطة الاستثمار، وقالت أن مصر تقدم النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، والتى تتضمن فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين، وتحديد 2000 فرصة استثمارية فى جميع القطاعات.

 

وأوضحت الوكالة أن تلك الخريطة تولى اهتماما خاصة بالفرص الاستثمارية فى محور قناة السويس، والمتحف المصرى الكبير، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والعلمين الجديدة.

 

وأشارت الوكالة إلى أن هناك 30 ألف شركة استثمرت فى السوق المصرى برأسمال إجمالى قدره 4.2 مليار يورو بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز الخدمات للمستثمرين، فى فبراير 2018.

 

وأوضحت أن النسخة الثانية من الخريطة تتضمن حوالى 3 آلاف فرصة، مقابل 1300 فرصة مع إطلاق النسخة الأولى.


مصر

الاستثمار

الحكومة المصرية

خريطة الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلومبرج: مصر بدأت فى حصد ثمار الإصلاحات الاقتصادية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:06 م

وكلاء مجلس النواب : نحي الشعب لتحمل تباعات الإصلاح الإقتصادى

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:19 م

مصر تحقق طفرة اقتصادية جديدة.. القاهرة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث معدلات النمو بـ 5.6% وفق قائمة "الإيكونومست".. تتقدم على أمريكا المسجلة نمو 3.2% ودول أوروبية.. والإصلاحات الاقتصادية كلمة السر

السبت، 13 يوليه 2019 02:59 م

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

السبت، 06 يوليه 2019 12:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة