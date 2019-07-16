سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيران يضع شرطا للتفاوض حول الصواريخ الباليستية مع أمريكا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:42 ص
وزير خارجية إيران يضع شرطا للتفاوض حول الصواريخ الباليستية مع أمريكا جواد ظريف
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "برنامج بلاده للصواريخ الباليستية قد يطرح على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، إذا توقفت واشنطن عن بيع الأسلحة إلى حلفائها في الشرق الأوسط.

 

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلتها وكالة سبوتنيك، مساء أمس الاثنين: "الأسلحة الأمريكية تتجه إلى منطقتنا، ما يجعل منطقتنا جاهزة للانفجار. لذا إذا أرادوا التحدث عن صواريخنا، فعليهم أولا التوقف عن بيع كل هذه الأسلحة".

 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "لا يريد الحرب لكن في إدارته هناك من يتعطشون بجنون للحرب مع إيران"، مؤكدا أن إيران لن تتفاوض مجددا على الاتفاق النووي.

 

وجدد ظريف التأكيد أنه "في حال شن حرب على إيران لن تبقى أي دولة في المنطقة في مأمن"، داعيا الجميع لتجنب الحرب.

 

وأوضح أن إيران وأمريكا ليستا على حافة مواجهة عسكرية لكن فرض العقوبات هو بمثابة حرب تستهدف المدنيين، متهما واشنطن بـ"اللعب بالنار".

 

يذكر أنها المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤول إيراني لهذا الملف، ولطالما شددت طهران على أن برنامج الصواريخ الباليستية، مخصص لأغراض دفاعية فقط، ولم يتضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 برنامج الصواريخ الباليستية.

 

وتريد الإدارة الأمريكية ادارج الصواريخ الباليستية ضمن بنود اتفاق نووى جديد، ووضع قيود على برنامج صواريخها التى يتولى الحرس الثورى مسئولية تطويره.


جواد ظريف

ايران

الصواريخ الباليستية الايرانية

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرقص على البارود فى الخليج.. بريطانيا تفرج عن طاقم ناقلة نفط إيرانية انتهكت عقوبات على سوريا.. تأمين الملاحة يدفع المملكة المتحدة إلى تعزيز انتشارها العسكرى بفرقاطتين.. وترامب يهدد طهران: "احذروا"

السبت، 13 يوليه 2019 03:30 م

على وقع ارتعاش طبول الحرب فى هرمز هل يسقط الاتفاق النووى؟.. التوتر يتصاعد بين إيران وأوروبا.. بريطانيا تتهم الحرس الثورى بمحاولة احتجاز ناقلة نفط فى المياه الإقليمية.. طهران تنفى رغم تصوير واشنطن الواقعة

الخميس، 11 يوليه 2019 02:03 م

ما هى تداعيات خرق الاتفاق النووى؟.. الوكالة الذرية تؤيد رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ4,5%.. 3 سيناريوهات تنتظر طهران.. فشل جهود أوروبا وتدخل مجلس الأمن والعقوبات.. أجهزة الطرد المركزى انتهاك جديد سبتمبر المقبل

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:30 م

تداعيات الخرق النووى.. هل تتحمل إيران تبعات انهيار الاتفاق؟ طهران تدخل فصلا جديدا من الصدام مع الاتحاد الأوروبى والطاقة الذرية ومجلس الأمن تنذر بعقوبات أممية.. سياسة الباب الموارب لن تنجح وسط غضب شركائها

الأحد، 07 يوليه 2019 07:30 م

إيران تتحدى المجتمع الدولى.. طهران ترفع تخصيب اليورانيوم لمستوى يحظره الاتفاق النووى.. كبير المفاوضين يلقى بالكرة فى ملعب أوروبا ويهدد بالتصعيد.. تقارير مرتقبة من مفتشى الطاقة الذرية واجتماع مع واشنطن

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 م

إيران تواجه العقوبات أمريكا بإبتزاز أوروبا.. طهران تهدد بانتهاك الاتفاق النووى مجددا بعد زيادة مخزونها.. روحانى: سنرفع تخصيب اليورانيوم يوم الأحد ليتخطى3,67%.. ترامب: ليس جيدا.. وخبراء ينصحون النظام بالإلتزام

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة