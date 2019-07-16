سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

هل يحل "الحمض النووى" لغز العثور على جثة مقطعة وبقايا أعضاء بشرية فى الجيزة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:00 ص
هل يحل "الحمض النووى" لغز العثور على جثة مقطعة وبقايا أعضاء بشرية فى الجيزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتظر جهات التحقيق بجنوب الجيزة، نتائج تقرير تحليل الحمض النووى، الذي تم أخذه من أجزاء أعضاء بشرية، تم العثور عليها فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.

فور ورود التقرير سيعمل رجال الطب الشرعى على مطابقة نتائج التحليل، بنتائج تحليل الحمض النووي لجثة مقطعة تم العثور عليها _فى وقت سابق_ بالعمرانية، للتاكد عما إذا كانت تلك الأجزاء تابعة لذات الجثة التى تم العثور عليها من عدمه.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، فتحت تحقيقات موسعة فى شهر أبريل الماضي، لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقطعة إلى نصفين وملقى جزئها السفلى داخل حقيبة بمنطقة الطالبية.

وصرحت النيابة العامة،حينها، بتشريح الجزء السفلى من السيدة الذى  تم العثور عليها لبيان ما به من إصابات أو علامات تشير إلى أسباب الوفاة.

 كما صرحت النيابة بأخذ عينة من الدماء المجنى عليها؛ لإجراء تحليل "دى.أن.أى" للتوصل لهويتها، بالتزامن مع طلب كشف بفحص بلاغات التغيب خلال الفترة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على بقايا أعضاء بشرية بطريق إسكندرية الصحراوى، مما أثار الشكوك حول أن تلك الاعضاء ترجع إلى السيدة التى سبق العثور عليها فى العمرانية.


جثة مقطعة

أعضاء بشرية

قتل

العمرانية

الطريق الصحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

شاهد إطلالة كيت ميدلتون فى نهائى بطولة ويمبلدون للتنس .. صور

شاهد إطلالة كيت ميدلتون فى نهائى بطولة ويمبلدون للتنس .. صور

ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى ..اعرف السبب

ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى ..اعرف السبب

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة