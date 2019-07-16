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مصر وخمس دول يدعون أطراف النزاع في طرابلس لتحييد نفسها عن الإرهابيين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:30 م
مصر وخمس دول يدعون أطراف النزاع في طرابلس لتحييد نفسها عن الإرهابيين الأوضاع فى ليبيا
كتب أحمد جمعة

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جددت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس.
 
 ودعا البيان السياسى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي فى طرابلس، وتحث على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية. وقد هدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.
 
وأعربت الدول عن القلق العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني ​​في البلاد، ودعت جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وجدد البيان الالتزام بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار.
 
واكدت الدول ،تأييدها بشكل كامل قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة،  وهو يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة  لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة. 
 
 
وأعربت الدول عن حاجتها لإعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة. كما دعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و 2473 (2019).
 
 

حرير طرابلس

عمليه تحرير طرابلس

العمليه العسكرية فى ليبيا

الجماعات الإرهابية فى طرابلس

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