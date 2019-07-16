مرشح ترامب للبنتاجون: لا يمكن لتركيا حيازة الطائرة إف-35 ومنظومة إس-400

رويترز

أكد مارك إسبر مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع مجددا أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الطائرة إف-35، المقاتلة المتطورة القادرة على التخفى عن الرادار، ومنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوى فى آن وحد.

وقال إسبر وزير الجيش فى جلسة التصديق على تعيينه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "السياسة التى أبلغت بها نظيرى، إن تم التصديق على تعيينى، وزير الدفاع (التركى) هي أنه يمكنكم امتلاك منظومة إس-400 أو إف-35، لا يمكنكم امتلاك الاثنين".

وأضاف "حيازة منظومة إس-400 تقوض بشكل أساسى قدرات إف-35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوى فيما بعد".