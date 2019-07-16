محافظ كفرالشيخ: 4 ملايين جنيه لاستكمال أعمال ترميم وتدعيم المسجد الإبراهيمى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن وزارة الأوقاف اعتمدت 4 ملايين جنيه لاستكمال أعمال ترميم وتدعيم المسجد الإبراهيمى ومصلى السيدات بالمسجد الإبراهيمى بدسوق.

أكد محافظ كفر الشيخ، تم الاتفاق على قيام وزارة الاوقاف بإنهاء كافة الاعمال التشطيبات من الداخل ومصلى السيدات وواجهات المسجد والتكيفيات، على أن تقوم المحافظة بتنفيذ اللاند سكيب الخارجى والتنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن المحول المطلوب للمسجد.

وقال المحافظ، صدر أمر اسناد لأعمال المرحلة الثانية "تشطيبات المسجد الداخلية للحوائط والاسقف والعقود"، بمبلغ 2 مليون و847 و659 جنيه، وجارى إنهاء التعاقد مع وزارة الاوقاف وتم إعداد جدول زمنى ببداية ونهاية الأعمال لتنتهى فى 30 سبتمبر2019، كما وافق وزير الاوقاف على استكمال أعمال الوجهات الخارجية وأعمال سقف مصلى السيدات، بمبلغ 2 مليون و407 ألف و873 ألف جنيه وجارى إصدار أمر الاسناد الخاص بتلك المبلغ بمعرفة وزارة الأوقاف مع وضع برنامج زمنى لنهو هذه الاعمال فى مدة لا تزيد عن 4 أشهر من تاريخ اصدار أمر الإسناد.