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لاجارد تستقيل من صندوق النقد بعد اقترابها من رئاسة المركزي الأوروبى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:57 م
لاجارد تستقيل من صندوق النقد بعد اقترابها من رئاسة المركزي الأوروبى المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد
رويترز

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أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء تقديم استقالتها من الصندوق، قائلة إنها حصلت على مزيد من التوضيح بشأن ترشيحها لمنصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاجارد في بيان إن استقالتها سارية اعتبارا من 12 سبتمبر، مما يمهد الطريق أمام صندوق النقد لاختيار مديره الجديد.

وأضافت لاجارد في البيان "وسط مزيد من الوضوح الآن لعملية ترشيحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي والوقت الذي ستستغرقه، اتخذت هذا القرار لصالح الصندوق".

وأشارت إلى أن استقالتها ستسرع من اختيار خليفتها في المنصب.

تأتي استقالة لاجارد بعد أسبوعين من ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي في 2 يوليو. ولم تستقل لاجارد على الفور من صندوق النقد بسبب عدم التيقن مما إذا كان البرلمان الأوروبى الجديد سيوافق عليها وعلى المناصب القيادية الجديدة الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، حسبما ذكرت مصادر لرويترز.

ويخضع ترشيح لاجارد لموافقة البرلمان الأوروبى الذى يشهد حالة من الانقسام. وإذا نال ترشيحها الموافقة، فستتولى منصب رئيس البنك المركزى الأوروبى خلفا لماريو دراجى في 31 أكتوبر.

كانت فترة لاجارد الثانية في منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومدتها خمس سنوات، ستنتهي في يوليو 2021. وجرت العادة أن يتولى أوروبى هذا المنصب، بينما يرأس الأمريكيون دوما البنك الدولى، المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد.

 

 

 

 


صندوق النقد الدولى

كرستين لاجارد

البنك المركزى الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

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