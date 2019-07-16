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علامات بتقولك عندك تكيسات فى المبايض.. اعرفى السبب وعالجيها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:30 م
علامات بتقولك عندك تكيسات فى المبايض.. اعرفى السبب وعالجيها تكيس المبايض-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تكيسات المبايض واحدة من المشاكل التى تتعرض لها السيدات وتؤثر على حالتهن الصحية والنفسية أيضا، فهى من المشاكل الصحية التى تعيق الحمل، وحسب ما ذكره موقع  medicalnewstoday فإن تكيس المبايض عبارة عن تضخم فى المبيض ويكون ذلك نتيجة وجود بعض الحويصلات الصغيرة على المبيض.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بتكيس المبايض وهى:

1: تعانى السيدات من اضطراب فى الدورة الشهرية وخلل فى موعدها الأساسى.

2:وجود مشاكل فى الانجاب وتأخر فى الحمل.

3:ارتفاع شديدة فى ضغط الدم والسكر.

4:تزيد من ارتفاع نسبة الدهون فى الجسم.

5:ظهور الشعر فى أماكن متفرقة من الجسم يدل على تكيسات المبايض.

6:ظهور حب الشباب والبقع فى البشرة.

7:الشعور بالغثيان والقئ الشديد.

قد يكون سبب الإصابة بتكيسات المبايض هى العوامل الوراثية أو زيادة هرمونات الذكورة أو ضعف الجهاز المناعى وزيادة الوزن، وقد يكون ذلك بسبب سوء التغذية واتباع بعض العادات الخاطئة التى تؤثر على صحة السيدات.

 وينصح بزيارة الطبيب عند ظهور العلامات وتناول العلاج المناسب حسب السبب الرئيسى لها.

 


تكيس المبايض

تكيسات

مبايض

مبيضين

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