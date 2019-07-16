سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

طهران: لا حل سوى التزام أوروبا بالاتفاق النووى ورفع العقوبات الأمريكية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:27 ص
طهران: لا حل سوى التزام أوروبا بالاتفاق النووى ورفع العقوبات الأمريكية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
طهران(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا النائب الأول للرئيس الإيرانى إسحاق جهانجيرى، الدول الأوروبية للضغط على أمريكا للكف عن حظرها الجائر بدلا عن عقد الاجتماعات والضغط على إيران للالتزام بالاتفاق النووى.

وقال جهانجيرى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية اليوم الثلاثاء، إنه "لم يكن ينبغى فرض أى حظر ضد الشعب الإيرانى بموجب الاتفاق النووي"، وأضاف "إذا كنتم ترغبون فى الحفاظ على الاتفاق النووي، فعليكم الالتزام بتعهداتكم فى إطاره".

وأوضح أن عودة إيران إلى تعهداتها السابقة بالاتفاق النووي، أمر بسيط للغاية؛ فإذا شئنا، سنستأنف بعد بضع ساعات العمل بكافة التزاماتنا وفق الاتفاق النووى، مؤكدا أن هذا الأمر رهن بالتزام الأطراف الأخرى للاتفاق بتعهداتها.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة