طهران: لا حل سوى التزام أوروبا بالاتفاق النووى ورفع العقوبات الأمريكية

طهران(أ ش أ)

دعا النائب الأول للرئيس الإيرانى إسحاق جهانجيرى، الدول الأوروبية للضغط على أمريكا للكف عن حظرها الجائر بدلا عن عقد الاجتماعات والضغط على إيران للالتزام بالاتفاق النووى.

وقال جهانجيرى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية اليوم الثلاثاء، إنه "لم يكن ينبغى فرض أى حظر ضد الشعب الإيرانى بموجب الاتفاق النووي"، وأضاف "إذا كنتم ترغبون فى الحفاظ على الاتفاق النووي، فعليكم الالتزام بتعهداتكم فى إطاره".

وأوضح أن عودة إيران إلى تعهداتها السابقة بالاتفاق النووي، أمر بسيط للغاية؛ فإذا شئنا، سنستأنف بعد بضع ساعات العمل بكافة التزاماتنا وفق الاتفاق النووى، مؤكدا أن هذا الأمر رهن بالتزام الأطراف الأخرى للاتفاق بتعهداتها.