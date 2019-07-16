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ضبط مصنع سرى بالبرازيل يقلد سيارات فيرارى ولامبورجينى ويبيعها بأرخص من ثمنها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:46 م
ضبط مصنع سرى بالبرازيل يقلد سيارات فيرارى ولامبورجينى ويبيعها بأرخص من ثمنها فيرارى
كتبت فاطمة شوقى

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قامت الشرطة البرازيلية بإكتشاف مصنع سرى لصناعة السيارات ويقلد ماركتى فيرارى ولامبورجينى، ويقوم ببيعهم بأسعار منخفضة عن أسعار السيارات الأصلية.

 

ووفقا لصحيفة "ميلينو" الإسبانية فإن الشرطة البرازيلية قالت أن كل سيارة بيعت ما بين 180 ألف و250 ألف ريال برازيلى (47 ألف إلى 60 ألف دولار)، فى الوقت التى تباع فيها السيارات الاصلية بين 1.5 و3 ملايين ريال (396 ألف إلى 793 ألف دولار).

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم محاكمة مالكى المصنع السرى، الأب والابن، لارتكابهما جرائم ضد الملكية الصناعية، وصادرت الشرطة 8 سيارات "شبه متجمعة" وتباع على أنها تحمل تلك العلامات التجارية المشهورة.

 

وفتحت شرطة سانتا كاتارينا تحقيقا فى هذا الشأن بعد تلقيها شكاوى من وكلاء الماركتين الإيطاليتين.

 


البرازيل

سيارات

مصنع سيارات

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