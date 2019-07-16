صور.. زعيم المعارضة الفنزويلية يترأس جلسة للبرلمان

وكالات

ترأس زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الثلاثاء، جلسة للجمعية الوطنية (البرلمان).

واحتشد عدد من مؤيدى جوايدو أمام مقر البرلمان الفنزويلى للإعراب عن دعمهم لزعيم المعارضة الفنزويلية، فى الوقت الذى رفع عدد من الأعضاء لافتات مؤيده له خلال الجلسة.



البرلمان الفنزويلى



برلمان فنزويلا



جوايدو بين أعضاء البرلمان



جوايدو فى حوار مع إحدى عضوات البرلمان



جوايدو يترأس جلسة بالبرلمان



جوايدو يحى مؤيديه أمام البرلمان



جوايدو



خوان جوايدو



زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو



زعيم المعارضة فى فنزويلا