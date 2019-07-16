سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. زعيم المعارضة الفنزويلية يترأس جلسة للبرلمان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:21 م
صور.. زعيم المعارضة الفنزويلية يترأس جلسة للبرلمان خوان جوايدو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الثلاثاء، جلسة للجمعية الوطنية (البرلمان).

واحتشد عدد من مؤيدى جوايدو أمام مقر البرلمان الفنزويلى للإعراب عن دعمهم لزعيم المعارضة الفنزويلية، فى الوقت الذى رفع عدد من الأعضاء لافتات مؤيده له خلال الجلسة.

البرلمان الفنزويلى
البرلمان الفنزويلى
برلمان فنزويلا
برلمان فنزويلا
جوايدو بين أعضاء البرلمان
جوايدو بين أعضاء البرلمان
جوايدو فى حوار مع إحدى عضوات البرلمان
جوايدو فى حوار مع إحدى عضوات البرلمان
جوايدو يترأس جلسة بالبرلمان
جوايدو يترأس جلسة بالبرلمان
جوايدو يحى مؤيديه أمام البرلمان
جوايدو يحى مؤيديه أمام البرلمان
جوايدو
جوايدو
خوان جوايدو
خوان جوايدو
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
زعيم المعارضة فى فنزويلا
زعيم المعارضة فى فنزويلا
عضوات بالبرلمان يتحدثن فى حضور جوايدو
عضوات بالبرلمان يتحدثن فى حضور جوايدو

 

 

 
 

فنزويلا

البرلمان الفنزويلى

خوان جوايدو

الجمعية الوطنية الفنزويلية

برلمان فنزويلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة