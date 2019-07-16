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صور.. تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـ"مؤتمر الطاقة المتجددة"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:01 م
صور.. تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـ"مؤتمر الطاقة المتجددة" تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة
الغربية - عادل ضرة - محمد طارق

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كرم الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عطا وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، طلاب كلية الهندسة الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبحث العلمي "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ مارس الماضى، والبالغ عددهم 40 طالباً وطالبةً الى جانب 5 من أعضاء الهيئة المعاونة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الشيخ، أهمية البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية في مصر وأحد أهم محاور الجودة، مشيراً إلى حرص الجامعة على عقد المؤتمرات الدولية لدورها الهام في صقل خبرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب، فضلاً عن دعم ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك حرص الجامعة على دعم الجامعة لكافة الانشطة الطلابية وعلى رأسها الأنشطة العلمية، مثمناً الجهود التي بذلها الطلاب خلال مشاركتهم في فعاليات المؤتمر، والتي تسهم حتماً في تنميتهم علمياً واضافة مزيد من الخبرات لمعرفتهم العلمية.

حضر التكريم الدكتور مدحت أبو اليزيد الأستاذ المساعد  بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة والمشرف الأكاديمي للطلاب مناصفة مع الدكتوره هاجر علم الدين الأستاذ المساعد بذات القسم.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن اليوم الثاني من فعاليات اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم والكبد الفيروسى، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، شهد إقبالا كثيفا من المرضى المترددين على العيادة الشاملة بالمستشفيات الجامعية بطنطا وكذلك العاملين بالمستشفيات من مختلف الأقسام.

وأشارت الدكتورة شيماء رمضان منسق وحدة التدريب والتعليم المستمر أن اليوم الثاني شمل تثقيف صحى للمرضى عن ارتفاع ضغط الدم والكبد الفيروسي، بالإضافة إلى قياس الضغط لجميع المرضى وتسجيل القياس بكارت متابعة وتسليمه للمرضى مع مطويات تعليمية تم تصميمها من قبل أعضاء فريق التدريب والتعليم المستمر تحت اشراف الدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شيماء رمضان ومراجعة قسم الامراض الباطنة وقسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفيات الجامعية.

 

تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة (1)
تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة 

 

تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة (2)
تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة

 

تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة (3)
تكريم طلاب هندسة طنطا المشاركين بـمؤتمر الطاقة المتجددة

جامعة طنطا

كلية الطب

المستشفيات الجامعية

عميد كلية الطب

نواب جامعة طنطا

هندسة طنطا

الطاقة المتجددة

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