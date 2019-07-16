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صور.. ترامب على هامش اجتماع مع وزرائه: وضع تركيا معقد للغاية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:16 م
صور.. ترامب على هامش اجتماع مع وزرائه: وضع تركيا معقد للغاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اجتماعا مع الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من كبار مستشاريه.

وأكد الرئيس ترامب خلال الاجتماع أن بلاده تحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بقضية إيران، مشددا أن بلاده لا ترغب فى إسقاط النظام الحاكم فى طهران، وإنما تريد العمل معها.

وأضاف ترامب أن الوضع فى تركيا يبقى معقدا للغاية، موضحا أن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35 لكن لا يمكنها شراء المزيد لأنها تمتلك الآن منظومة صاروخية من روسيا>

الرئيس الأمريكى أثناء الاجتماع
الرئيس الأمريكى أثناء الاجتماع
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى
القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى
إيفانكا تتوسط مستشارى البيت الأبيض
إيفانكا تتوسط مستشارى البيت الأبيض
ترامب خلال الاجتماع الوزارى
ترامب خلال الاجتماع الوزارى
ترامب يتحدث أثناء الاجتماع
ترامب يتحدث أثناء الاجتماع
ترامب يرفع تغريدات لإلهان عمر
ترامب يرفع تغريدات لإلهان عمر
ترامب
ترامب
رئيس موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى
رئيس موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى
مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس
مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس

 


دونالد ترامب

إيران

اجتماع وزارى أمريكى

طهران

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