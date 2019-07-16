صور.. ترامب على هامش اجتماع مع وزرائه: وضع تركيا معقد للغاية

وكالات

عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اجتماعا مع الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من كبار مستشاريه.

وأكد الرئيس ترامب خلال الاجتماع أن بلاده تحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بقضية إيران، مشددا أن بلاده لا ترغب فى إسقاط النظام الحاكم فى طهران، وإنما تريد العمل معها.

وأضاف ترامب أن الوضع فى تركيا يبقى معقدا للغاية، موضحا أن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35 لكن لا يمكنها شراء المزيد لأنها تمتلك الآن منظومة صاروخية من روسيا>



الرئيس الأمريكى أثناء الاجتماع



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى



إيفانكا تتوسط مستشارى البيت الأبيض



ترامب خلال الاجتماع الوزارى



ترامب يتحدث أثناء الاجتماع



ترامب يرفع تغريدات لإلهان عمر



ترامب



رئيس موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى