صحة الوادى الجديد: فحص وعلاج 352 حالة فى قافلة طبية مجانية بمركز باريس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن فحص وعلاج 352 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية لأهالى قرية الأربعين 2 التابعة لمركز باريس.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، سيدة على مشرف، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية فى 10 تخصصات (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية – صدر – رمد وعيون).

وأضافت أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومى 15، 16 يونيو الجاري، بواقع 167 مواطنا في اليوم الأول، 185 في اليوم الثاني، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة بالمجان لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

لافتة إلى، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأشارت إلى، أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًاً لتوجيهات المحافظ، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدى، نائب المحافظ.

علي جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة حالات الإجهاد الحرارى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد: إنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية القروية، لافتةً إلى أن الفرق الطبية من أطباء وطاقم تمريض، مدربة على مواجهة مثل هذه الحالات وجرى الاستعداد لها جيدا.