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شعرك خفيف وبيقع.. عالجيه بالزيوت الطبيعية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:00 ص
شعرك خفيف وبيقع.. عالجيه بالزيوت الطبيعية الشعر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تساقط الشعر وضعفه من المشاكل التى تعانى منها السيدات دائما، وقد يكون ذلك بسبب سوء التغذية ونقص الفيتامينات فى الجسم أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الأخرى التى تؤثر على صحة ونمو الشعر.

وحسب ما ذكره موقع  beautymunsta فإن هناك بعض الزيوت الطبيعة التى تساعد على نمو الشعر وكثافته وهى:

زيت جوز الهند

 

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند

 

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تحافظ على صحة الشعر وتساعد على نموه وكثافته، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، لذلك ينصح بتدليك فروة الراس بزيت جوز الهند يوميا.

زيت الحبة السوداء
 

زيت الحبة السوداء أو حبة البركة من الزيوت الغنية بالفيتامينات والأحماص الدهنية والأمينية والكالسيوم والعديد من العناصر الأخرى التى تساعد على طول الشعر وكثافته، وذلك بتدليك الزيت مرة فى اليوم أو عمل حمام الزيت.

زيت الخروع

 

زيت خروع
زيت خروع

 

 

زيت الخروع له دور فعال فى تعزيز نمو فروة الرأس وكثافته ويساعد على طوله، وذلك بتدليك الشعر بزيت الخروع قبل النوم ثم غسله فى اليوم التالى وتكرار ذلك مرتين فى الأسبوع.

 

 


الشعر

كثافة الشعر

نمو الشعر

زيوت طبيعية

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