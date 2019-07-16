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رئيس الوزراء العراقى:الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون مع إقليم كردستان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:02 م
رئيس الوزراء العراقى:الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون مع إقليم كردستان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدى
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قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدى، إن الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية ؛ من أجل تعزيز التكامل وحل جميع الإشكالات لمصلحة جميع العراقيين.

 

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم ،الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد، خلال لقائه بمكتبه اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني والوفد المرافق له، استعداد حكومة الإقليم لحل جميع المسائل العالقة.

 

من جهته.. أشار البارزاني - خلال اللقاء - إلى حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسًا للحكومة، مؤكدا استعداد حكومة الإقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية؛ لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور.

 


العراق

كردستان

رئيس الوزراء العراقى

عادل عبد المهدى

بغداد

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