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دلع جسمك بالباذنجان.. هيقوى مناعتك ويحميك من أمراض القلب

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:00 م
دلع جسمك بالباذنجان.. هيقوى مناعتك ويحميك من أمراض القلب فوائد الباذنجان - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الباذنجان يعد من أنواع الأطعمة المهمة لجسم الإنسان، حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى لا غنى عنها لجسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم الفوائد التى تعم عليك خلال تناولك للباذنجان، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبى.

فوائد الباذنجان

يحتوى الباذنجان على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كالحديد ومضادات الأكسدة وبعض الفيتامين كفيتامين "ب وسى"، وهذا هو السبب لجعله من الأطعمة المهمة لجسم الإنسان، وفوائده التالى:

- يعد من الأطعمة المهمة لصحة الجسم والبشرة، حيث إنه يحتوى على فيتامين "سى" المهم لجسم وبشرة الإنسان، ولذا عليك تناوله باستمرار للحصول على فوائده العديدة.

- يعد من الأغذية الجيدة لصحة القلب، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

- يعد من الأغذية الجيدة التى تساهم فى تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم، والحد من ارتفاعه.

- يعد من الأطعمة الجيدة لمرضى السكر، حيث إنه يعمل على تنظيم نسبته فى الدم.

- يعمل على تنظيم نسبة الضغط فى الدم والحد من ارتفاعه.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة فى تقوية الجهاز المناعى فى الجسم، والحد من التعرض للإصابة بالأمراض المناعية.


الباذنجان

فوائد الباذنجان

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مالاتعرفه عن الباذنجان

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