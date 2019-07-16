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حملات مكثفة لصندوق مكافحة المخدرات بمعسكرات وشواطئ بلطيم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:26 م
حملات مكثفة لصندوق مكافحة المخدرات بمعسكرات وشواطئ بلطيم جانب من الحملات لمكافحة المخدرات

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نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "وحدة كفرالشيخ" ، الخطة القومية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "فرصة - أنت الأقوى"،بشواطئ مصيف بلطيم وداخل المعسكرات الشبابية الدائمة بالمصيف، خلال شهريوليو ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وإدارة مصيف بلطيم، ووزارة التعليم العالي.

وقال سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ، أن الحملة تستهدف توعية الشباب والمصيفين بأخطار وأضرار تعاطي المواد المخدرة، و التعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان  16023 ، و المنوط به علاج الإدمان في سرية تامة وبالمجان ، مؤكدا أن  وحدة كفرالشيخ لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفذ حاليا ندوات توعوية داخل الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام  بالمحافظة  تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، تمهيدا لحملات مكثفة لتحاليل الكشف عن المخدرات داخل المؤسسات الحكومية.

 


كفر الشيخ

شباب ورياضه

مصيف بلطيم

إدمان

صندوق

خط ساخن

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