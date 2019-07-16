تعليم الشرقية: لقاء تعريفى لطلاب أولى ثانوى للتدريب على استخدام بنك المعرفة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن المديرية نظمت اليوم، بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بالزقازيق أمام كوبرى عرابى، عدة لقاءات تعريفية مجانية لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2019 / 2020 للتدريب على كيفية الاشتراك والتسجيل ببنك المعرفة المصرى ومصادر التعلم الحديثة واستخدام الدليل الدراسى للصف الأول الثانوى والمكتبة الرقمية على نظام lms وتهيئة الطلاب للتعامل مع المصادر الرقمية الجديدة.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن أسعد فاروق ماضى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وعمرو الدسوقى مدير إدارة مدرسة الزقازيق العسكرية، ومحمود يوسف معلم خبير لغة فرنسية والمحاضر بقناة مصر التعليمية، كانوا فى استقبال الطلاب وأولياء أمورهم حيث استعرض بالشرح كيفية التسجيل والاشتراك فى بنك المعرفة المصرى وطريقة استخدام مصادر التعلم الحديثة والدخول على موقع ديسكفرى.

وتضمن اللقاء استخدام الدليل الدراسى وكيفية البحث بالمكتبة الرقمية على نظام lms ، مضيفا أن الهدف من تنظيم هذه اللقاءات التعريفية هو تهيئة الطلاب ورفع كفاءة ومساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة.



