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تصلى جماعة أو فرادى.. دار الإفتاء توضح كيفية صلاة خسوف القمر

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:48 م
تصلى جماعة أو فرادى.. دار الإفتاء توضح كيفية صلاة خسوف القمر خسوف القمر - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة خسوف القمر "سُنة مؤكدة"، تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات".

ويشهد العالم خلال الساعات القليلة المقبلة، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرًا مغادرتها لها لينتهى الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريبًا.

ويشرق القمر فى مدينة القاهرة فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 46 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، ويبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة42 مساءً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى.


خسوف القمر

كيفيه صلاه خسوف القمر

صلاه خسوف القمر

دار الافتاء

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