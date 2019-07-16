تسيير خط جوى مباشر بين شرق الصين وموسكو

بكين أ ش أ

أعلنت مجموعة آنهوى الصينية للطيران المدنى إطلاق خط جوى مباشر يربط بين مدينة "خفي" عاصمة مقاطعة آنهوى شرقى الصين والعاصمة الروسية (موسكو).

وذكرت المجموعة - فى بيان اليوم - أنه سيتم تسيير رحلة واحدة أسبوعيا ذهابا وإيابا بين الوجهتين، حيث تقوم شركة رويال فلايت الروسية بتشغيل هذه الرحلة التى تستغرق 8 ساعات عبر طائرة بوينج من طراز "767".

يعد هذا الخط الجوى هو الثالث الذى يربط خفى بموسكو، وسط توقعات بأن يؤدى افتتاح الخط الجوى الجديد إلى تعزيز التجارة والسياحة بين آنهوى وروسيا.