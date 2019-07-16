ترامب يؤكد حرمان تركيا من طائرات "إف 35" بعد حصولها على صواريخ روسية

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إدارته لن تبيع الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع (إف-35) لتركيا بعد أن قررت الأخيرة الحصول على منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية (إس-400).



وقال ترامب -خلال اجتماع وزارى في البيت الأبيض- "إنهم في موقف صعب للغاية، والولايات المتحدة أيضا وُضعت في موقف صعب"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



ولكنه لم يشر إلى فرض عقوبات على أنقرة جراء شرائها منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية التي يخشى المسؤولون الأمريكيون من إمكانية استخدامها لجمع معلومات استخباراتية عن الطائرة (إف-35).