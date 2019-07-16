اليوم..الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا بيشوى بصلاة القداس

سارة علام

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم الثلاثاء بعيد نياحة (وفاة) القديس الأنبا بيشوى، إذ تصلى الكنائس التى تحمل اسمه صلوات القداس الإلهى ويصلى رهبان ديره بوادى النطرون قداسا فى تلك المناسبة.

تذكر المراجع الكنسية أن القديس الأنبا بيشوي ولد عام 320 م في بلدة شنشنا في محافظة المنوفية بدلتا مصر إذ ربته والدته تربية مسيحية حتى أصبح خادما للكنيسة وترهب وعمره 20 عاما.

بيشوي باللغة القبطية معناها "سامي" أو "عادل" وتلقبه الكنيسة في صلواتها وكتبها وتقليدها بـ"الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح" كما يلقب "بكوكب البرية".

ووفقا لموقع تكلا هيومنت المتخصص فى التراث الكنسى، ففي عام 340م، أي وعمره عشرين عاما، ذهب إلي برية شيهيت بالأسقيط بوادي النطرون، وهناك تأسس الدير الذى يحمل اسمه.

يعتبر دير القديس الأنبا بيشوى من أشهر الأديرة القبطية، ويضم إلى جانب الكنيسة الأثرية، مقرا باباويا ومزارا للبابا شنودة الثالث يضم جثمانه ومتحفا صغيرا لمقتنياته وتسجيلات لأشهر عظاته.