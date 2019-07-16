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الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:00 ص
الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع عداد كهرباء مسبق الدفع
كتب على عبد الرحمن

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة استطاعت منذ بدء تركيب العدادات مسبقة الدفع تركيب ما يقرب من 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع على مستوى شركات التوزيع الـ 9 حتى الآن.
 
وأكد حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن خطة الوزارة تستهدف تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد مسبق الدفع سنويًا، وأن الإقبال على هذه العدادات فى تزايد مستمر خاصة مع وضع طرق كثيرة لشحن الكارت الخاص بالعداد وآخرها تجربة الشحن عن طريق تطبيق الكترونى على هاتف المشترك.
 
 
وأوضح حمزة، أن شحن كروت العدادات المسبقة الدفع، عن طريق تطبيق على الهواتف المحمولة، فى طور التجربة الآن وسيتم تعميم الفكرة وتطبيقها رسميًا قريبًا بعد إجراء التجارب.
 
 
 

العدادات مسبقه الدفع

العدادات بالكارت

شحن عدادات الكهرباء

فاتوره الكهرباء

اليوم السابع بلس

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