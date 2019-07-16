القبض على عاطل قبل ترويجه 154 طربة حشيش بإمبابة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، وضبط بحوزته 154 طربة من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، بالاشتراك مع عاطل جارى القبض عليه.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تورط عاطلين فى الإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، وبحوزته 154 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، بالإشتراك مع المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.