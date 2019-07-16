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السلطات النرويجية تعتقل داعية عراقى أدين بالإرهاب فى إيطاليا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:43 م
السلطات النرويجية تعتقل داعية عراقى أدين بالإرهاب فى إيطاليا القوات النرويجية
أ ش أ

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 اعتقلت السلطات النرويجية، الداعية الكردي العراقي "الملا كريكار"، بعد إدانته في إيطاليا بالتخطيط لمؤامرة إرهابية.
 
وقالت الاستخبارات النرويجية -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن "الملا كريكار" (البالغ من العمر 63 عاما) واسمه الحقيقي "نجم الدين أحمد فرج"، لاجئ في النرويج منذ عام 1991، واتهمته إيطاليا بقيادة شبكة مرتبطة بتنظيم (داعش) ويشتبه في تخطيطها لهجمات في الغرب.
 
وأضافت أن "محكمة إيطالية قضت بسجن كريكار في مدينة بولزانو لمدة 12 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب"، متابعة أنه "من المقرر أن يمثل الداعية العراقي أمام القضاء النرويجي غدا".
 
يُذكر أن القانون النرويجي يمنع تسليم الداعية الكردي للعراق منعا لصدور أحكام بالإعدام بحقه.

النرويج

العراق

الاكراد

إيطاليا

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