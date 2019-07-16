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الخدمات الزراعية: لجان متخصصة لمكافحة النمل الأبيض وخط ساخن للبلاغات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:00 ص
الخدمات الزراعية: لجان متخصصة لمكافحة النمل الأبيض وخط ساخن للبلاغات النمل الأبيض - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بالتنسيق مع مديريات  الزراعة  والمحافظين، تواصل حماية المناطق السكنية والزراعة المصرية من مخاطرة النمل الأبيض من خلال لجان متخصصة، موضحا أنه  توفير جميع مبيدات  المكافحة، وتخصيص خط ساخن لتلقى أى من البلاغات بوجود نمل أبيض.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدى لمستعمرات النمل الأبيض، موضحا  أن هناك فرق لمكافحة النمل الأبيض تعمل بشكل مستمر فى الأماكن المتضررة، خاصة فى جنوب محافظات الصعيد، نظرا لوجود الظروف الملائمة لنمو تلك الحشرة.

 وتابع "الشناوى" أنه يوجد غرف عمليات، وتم وتخصيص خط ساخن برقم 0233389109، لتلقى بلاغات المواطنين، وتوجيه فرق مكافحة على الفور للأماكن المتواجد بها النمل الأبيض، والتعامل معها مباشرة من خلال المبيدات   المخصصة للقضاء على الحشرة.

يأتى ذلك بينما واصلت الحكومة تفعيل الكتاب الدورى الذى أصدره مجلس الوزراء، فى  سبتمبر الماضى، بحظر إقامة أى منشآت عامة أو خاصة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية بمعرفة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة ضد الإصابة بحشر النمل الأبيض، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز.

 


مكافحة الافات

النمل الابيض

مناطق اصابة النمل الابيص

الافات الزراعية

مبيدات

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