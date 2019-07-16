سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف السويس: تعاون مع هيئة تعليم الكبار لفتح فصول لمحو الأمية بالمساجد(صور)

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:07 م
أوقاف السويس: تعاون مع هيئة تعليم الكبار لفتح فصول لمحو الأمية بالمساجد(صور) اجتماع وكيل أوقاف السويس
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف عزيزة إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس ومديرو الإدارات الفرعية لمحو الأمية، بحضور الشيخ محمد فتحى مسلم، مدير عام الدعوة تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار مع وزارة الأوقاف،وذلك للارتقاء بالمجتمع من خلال فتح فصول لمحو الأمية بالمساجد،وكذلك عقد امتحانات فورية،وتوعية المجتمع بأهمية محو الأمية وعلى اعتبارها واجب وطني.

وقال الشيخ محمد العجمي،وكيل وزارة الأوقاف بالسويس،إنه فى إطار بروتوكول التعاون مع عزيزة إسماعيل،مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، ويجب تفعيل هذا البروتوكول وذلك من خلال فتح فصول لمحو الأمية وكذلك عقد امتحانات فورية بالعديد من المساجد بمختلف الإدارات.

وتابع "العجمي"،توجيهاته لمديرو إدارات الأوقاف الفرعية الخمس إنه يجب على الجميع التعاون واعداد خطة منسقة للتوعية من خلال الأئمة بخطبة الجمعة والقوافل والدروس ليعلم المواطنين باهمية محو الامية وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا أمية" مطالبًا جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبا وطنيا أصيلاً.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إنه شارك فى الاجتماع من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس محمد سعيد، مسئول محو الأمية بحى السويس، وحنان غريب، مسئول محو الأمية بحى فيصل، ورشا جمال، مدير محو الأمية بحى الجناين، وإيمان أسامة، مدير محو الأمية بحى عتاقة، وعزة مشري، مدير محو الأمية بحى الأربعين، ودعاء محمد، علاقات عامة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس.

وشارك فى الاجتماع من مديرية أوقاف السويس الشيخ إبراهيم عبدالله راغب، مدير إدارة أوقاف عتاقة، والشيخ منتصر نصر عزب، مدير إدارة أوقاف فيصل، والشيخ وائل مختار أحمد، مدير إدارة أوقاف الأربعين، والشيخ خالد عبدالله أحمد مدير ادارة اوقاف الجناين ، الشيخ أحمد محمد الشحات مدير إدارة أوقاف السويس، والشيخ أحمد سليمان خضر، مسئول محو الأمية بمديرية أوقاف السويس.

 

اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار (1)
اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار 

 

اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار (2)
اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار 

 

اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار (3)
اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار 

 

اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار (4)
اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

 

اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار (5)
اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

 


السويس

اخبار السويس

اوقاف السويس

محو الاميه

فصول محو الاميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة