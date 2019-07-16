أوقاف السويس: تعاون مع هيئة تعليم الكبار لفتح فصول لمحو الأمية بالمساجد(صور)

السويس - السيد فلاح

استقبل الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف عزيزة إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس ومديرو الإدارات الفرعية لمحو الأمية، بحضور الشيخ محمد فتحى مسلم، مدير عام الدعوة تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار مع وزارة الأوقاف،وذلك للارتقاء بالمجتمع من خلال فتح فصول لمحو الأمية بالمساجد،وكذلك عقد امتحانات فورية،وتوعية المجتمع بأهمية محو الأمية وعلى اعتبارها واجب وطني.

وقال الشيخ محمد العجمي،وكيل وزارة الأوقاف بالسويس،إنه فى إطار بروتوكول التعاون مع عزيزة إسماعيل،مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، ويجب تفعيل هذا البروتوكول وذلك من خلال فتح فصول لمحو الأمية وكذلك عقد امتحانات فورية بالعديد من المساجد بمختلف الإدارات.

وتابع "العجمي"،توجيهاته لمديرو إدارات الأوقاف الفرعية الخمس إنه يجب على الجميع التعاون واعداد خطة منسقة للتوعية من خلال الأئمة بخطبة الجمعة والقوافل والدروس ليعلم المواطنين باهمية محو الامية وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا أمية" مطالبًا جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبا وطنيا أصيلاً.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إنه شارك فى الاجتماع من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس محمد سعيد، مسئول محو الأمية بحى السويس، وحنان غريب، مسئول محو الأمية بحى فيصل، ورشا جمال، مدير محو الأمية بحى الجناين، وإيمان أسامة، مدير محو الأمية بحى عتاقة، وعزة مشري، مدير محو الأمية بحى الأربعين، ودعاء محمد، علاقات عامة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس.

وشارك فى الاجتماع من مديرية أوقاف السويس الشيخ إبراهيم عبدالله راغب، مدير إدارة أوقاف عتاقة، والشيخ منتصر نصر عزب، مدير إدارة أوقاف فيصل، والشيخ وائل مختار أحمد، مدير إدارة أوقاف الأربعين، والشيخ خالد عبدالله أحمد مدير ادارة اوقاف الجناين ، الشيخ أحمد محمد الشحات مدير إدارة أوقاف السويس، والشيخ أحمد سليمان خضر، مسئول محو الأمية بمديرية أوقاف السويس.



اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار



اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار



اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار



اجتماع وكيل أوقاف السويس ومدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار