هاشم يتهم زوجته بالنشوز: "ابتزتنى لقبول عملها بالخارج وإلزامى بتربية الأطفال"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم فيها زوجته بالنشوز وخروجها عن طاعته، وتعديها عليه، وإهانتها له ومساومته وابتزازه لإجباره على قبول سفرها للعمل بالخارج خوفا على مستقبلها المهنى، وإلزامه بتربية طفليه، ليؤكد :" هددتنى بالحبس بالشيكات، وقائمة المنقولات والمؤخر البالغ 700 ألف جنيه عندما طلبت الانفصال ".

وأوضح هاشم.ف.و، أثناء جلسات تسوية المنازعات فى دعواه التى يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته وحرمانها من حقوقها الشرعية: " عندما تصديت لها بعد اكتشافى التخطيط لسفرها، صرحت بأنها لم تخطئ واحتدت على وتعدت على بالضرب، رغم صبري على اهمالها فى حقى والطفلين طوال 5 سنوات زواج".

وأضاف: "وقعت فى حب زوجة مصابة بداء الغرور، لا تهتم إلا عملها، تترك منزلها بالأيام ولا تسأل على الطفلين، معتمدة على والدتى المسنة والمريضة، لأداء الأعمال المنزلية لها، وعندما أطلب منها تخفيف العبئ على والدتى تطالبنى أنا بأداء تلك الأعمال، وتهددنى ليلا ونهارا بعقابي إذا وقف أمام مصلحتها".

واستطرد:" زوجتى سبق لها الطلاق وعند زواجنا صارحتنى أن السبب وراء خلافاتها الزوجية السابقة هى تعدى مطلقها عليها بالضرب، ولكن بعد زواجنا اكتشفت العكس، وعلمت بمعاناتهن وأنها داومت على تعنيفه، ولعنت حظى التعيس بعد أن أصبحت مقيم فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص منها".

وتابع: "حطمت العادات والتقاليد، لدرجة دفعتها للتواصل مع زملائها بطريقة غير لائقةن والتصرف بشكل لا يتحمله رجل شرقى، معلنة أنها ستقدم على فعل أى شىء من أجل المال".