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ملياردير أمريكى يطالب CIA وFBI بالتحقيق مع "جوجل".. ويصفها بالخائنة

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:20 ص
ملياردير أمريكى يطالب CIA وFBI بالتحقيق مع "جوجل".. ويصفها بالخائنة المليادرير الامريكى بيتر ثيل
كتبت ريم عبد الحميد

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دعا ملياردير أمريكى من أنصار الرئيس دونالد ترامب إلى ضرورة إجراء السى أى إيه والإف بى أى تحقيقا مع شركة "جوجل" ووصفها بالخائنة، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن بيتر ثيل، أحد أبرز أنصار ترامب فى وادى السليكون، قد استهدف جوجل وصناعة التكنولوجيا بسبب تركيز الشركات على الأسواق العالمية مع تنحية المصالح الأمريكية جانبا.

 

 وانتقد ثيل جوجل لموافقتها على العمل عن كثب مع الصين لمحاولة إعادة محركها للبحث إلى السوق الصينى مرة أخرى، بينما قررت السماح بثغرة فى عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية الذى يمنح الجيش دخولا إلى أدواتها الخاصة بالذكاء الاصطناعى.

 

ورأى ثيل أن هذه التصرفات تنم عن خيانة على ما ببدو، وذلك أثناء إلقائه الخطاب الافتتاحى فى مؤتمر المحافظين القومى فى واشنطن. وسأل ما إذا كان برنامج البحث للذكاء الاصطناعى للشركة المالكة لجوجل "ألفابيت" أو الإدارة العليا بها قد تم اختراقها من قبل وكالات استخبارات أجنبية. وتابع قائلا إن هذه الأسئلة ينبغى أن يتم حلها من قبل "الإف بى أى" و"السى أى إيه"، وأريد أن تطرح هذه الأسئلة بطريقة غير لطيفة للغاية.


جوجل

ملياردير امريكى

CIA

اف بى اى

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