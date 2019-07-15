مصرع 14 شخصا وإصابة 30 آخرين فى حوادث متفرقة بـ5 محافظات

المحافظات - وائل محمد - أحمد مرعى- فتحية الديب- هيثم البدرى

لقى 14 شخصا من بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب نحو 30 آخرين فى سلسلة حوادث على الطرق بمحافظات قنا والأقصر وأسيوط والمنيا والشرقية اليوم الاثنين على الطرق الصحراوى والزراعية تنوعت بين تصادم وانقلاب سيارات.

وكانت البداية بمصرع 9 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بالكيلو 15 قنا – سوهاج، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وكان اللواء مجدى القاضى قد تلقى إخطارا يفيد مصرع، "فاطمة عبدالحميد محمود 37 سنة، محمد جلال أحمد يوسف 37 سنة، وجثة مجهولة عمرها عام، وعبد السلام محمد 57 سنة، وطفلة مجهولة الهوية، وعوض نجاح عوض 45 سنة، وجثة 5 سنوات مجهولة الهوية، وسيدة 35 عاما مجهولة الهوية وطفلة ٤ سنوات مجهولة الهوية".

والمصابون هم: "جمال محمد حسين 28 عاما، وزينب محمد مبارك 57 سنة وطفل مجهول سنتين، وآخر 4 سنوات مجهول الهوية، ووائل مرعى محمود 29 سنة وطفل مجهول 3 سنوات وآخر بنفس العمر وعصام محمد حسين 33 سنة ومحمد حسين محمد 24 سنة وعلى محمد مصطفى 23 سنة ومحمد عبدالله أبوالمجد وحسين فايز حسين 42 سنة، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى قفط التعليمى بناء على تعليمات مساعد مدير الأمن.

فى أسيوط لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين فى تصادم سيارتين ميكروباص عند كوبرى منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وكان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارتين ميكروباص ووجود مصابين ووفيات، وبالانتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وفى الشرقية لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة مكروباص، أمام شبكة الكهرباء، بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان، تم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة أجرة، مكروباص، مما أسفر عن مصرع شاب يبلغ 25 سنة، وإصابة 9 من الركاب من مستقلى المكروباص، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بلبيس العام، لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وفى المنيا أسفر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا، عن مصرع سائق، وإصابة شخص آخر، وتم نقلهما لمستشفى ملوى العام.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير، أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث سير بطريق الجيش بالقرب من مركز ملوي.

وفى الأقصر لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الاثنين، مصرعها، إثر اصطدام سيارة لورى محملة بالبصل بها وسقطت جثة هامدة فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى إسنا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

والبداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى جنوبى الأقصر، الطفلة "إيمان.ح.ع" 5 سنوات مقيمة بنجع الشيخ فضيل، جثة هامدة، وذلك إثر اصطدامها بسيارة لورى محملة بالبصل أعلى كوبرى الطوايع أمام شادر الخضار، وتم وضعها داخل مشرحة المستشفى لحين تسليمها لذويها، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما كشفت تقارير المرور أن أسباب اغلب لب الحوادث التى شهدتها الخمسة محافظات نتيجة تجاوز السرعة المقرر السير على الطرق الصحراوية والزراعية والإقليمية، واختلال عجلة القيادة، وقيام بعد السائقين بالشعور بالنعاس أثناء القيادة.