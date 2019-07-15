سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:54 م
مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طفلة مصرعها، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمحافظة الوادى الجديد، بالطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومدينة أسيوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد مصرع طفلة وإصابة 3 فى حادث مرورى بمركز الخارجة

تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 80 أسفر عن مصرع يارا أحمد سلامة، 9 سنوات وإصابة كل من سلامة أحمد سلامة، ٤٤ سنة، بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، صباح سيد محمد، 35 سنة، بكسر بالساق اليسر والكتف الأيسر، حسنا أحمد سلامة، 45 سنة، بكسر بالحوض وكدمات بالبطن.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام، ونقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


حوادث الوادى الجديد

انقلاب سيارة

طريق الخارجة اسيوط

مديريه امن الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة