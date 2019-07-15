مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقيت طفلة مصرعها، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمحافظة الوادى الجديد، بالطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومدينة أسيوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد مصرع طفلة وإصابة 3 فى حادث مرورى بمركز الخارجة.

تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 80 أسفر عن مصرع يارا أحمد سلامة، 9 سنوات وإصابة كل من سلامة أحمد سلامة، ٤٤ سنة، بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، صباح سيد محمد، 35 سنة، بكسر بالساق اليسر والكتف الأيسر، حسنا أحمد سلامة، 45 سنة، بكسر بالحوض وكدمات بالبطن.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام، ونقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.