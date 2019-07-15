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مديرية أوقاف الإسكندرية: جمع 250 صكا للأضحية حتى الآن

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:36 ص
مديرية أوقاف الإسكندرية: جمع 250 صكا للأضحية حتى الآن صكوك الأضحى - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم جمع حوالى250 صك للاضحية حتى الآن من المقرات المحددة لبيع الصكوك بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف لليوم السابع، أنه خلال الفترة القادمة سترتفع نسبة الإقبال على شراء الصكوك مؤكدا أن محافظة الإسكندرية ستتخطى كافة المحافظات فى جمع الصكوك مثل العام الماضى.
 
وأشار إلى أن الصكوك مطروحة فى المساجد الكبرى ومراكز الشباب بواسطة مندوب من الأوقاف وتم الإعلان عنها بكافة الأندية الرياضية ، كما أكد أن قيمة الصك لا يوجد بها أية مصاريف وجميعها يصل إلى الفقير بنفس القيمة التى يشتؤى بيها الصك تصل إلى الفقير لحمة صافية .
 
 

الاسكندريه

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صكوك الأضحية

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