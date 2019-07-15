محافظ الدقهلية: تحرير 310 محاضر لمنشآت تخالف قانون العمل

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تحرير 310 محضر لمنشآت مخالفة لعدم إلتزامها بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة والتى تكفل حماية جميع العاملين والحصول على حقوقهم ومستحقاتهم.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حملات التفتيش الميدانى التى تستهدف الاطمئنان على سير العمل بالمنشآت، والتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل الذى ينظم العلاقة بين المالك أو مدير المنشأة والعامل.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه خلال الشهر الماضى تم التفتيش الدورى على 1285 منشأة منهم 1141 مرور نهارى، 144 مرور ليلى، ولمراقبة ساعات العمل تم المرور على 884 منشأة، ولمراقبة الراحة الأسبوعية تم المرور على 240 منشأة، بالإضافة إلى تنفيذ 25 حملة تفتيش نهارى وليلى على 48 منشأة، و23 حملة لمراقبة ساعات العمل نهارية وليلية على 460 منشأة.

ومن جانبه قال أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة، إن خطة العمل يتم تنفيذها من خلال اللجان المختصة بالمديرية والمناطق الست التابعة لها فى كل من المنصورة وطلخا والمنزلة والسنبلاوين ودكرنس وميت غمر، ويتم على الفور اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والإدراية حيال المخالفات.