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ضبط 12 طن سكر تموينى قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:59 ص
ضبط 12 طن سكر تموينى قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط سكر - أرشيفية
اسيوط - ضحا صالح

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تمكنت مديرية التموين باسيوط من ضبط 12 طن سكر تمويني قبل بيعهم في السوق السوداء  وذلك فى حملة تموينية مكبرة بمدينة أسبوط 

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين  بمحافظة اسيوط انه تم شن حملة تموينية  بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري  شملت  المحلات والاسواق بمراكز اسيوط تم من خلالها تحرير عدد من المحاضر التموينية ومنها ضبط 12 طن سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء

من ناحية أخرى أسفرت حملة مكبرة  شنتها مديرية التموين   ، بالتنسيق مع مباحث التموين ودارة تموين الغنايم عن تحرير ٢٨ قضيىة تموينية للمخابز

وكانت حملة تموينية مكبرة نحت اشراف المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين وبمشاركة مفتشي تموين اسيوط وبمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم وادارة  تموين الغنايم  قد استهدفت االمخابز وتمكنت من تحرير٢٨ قضية تموينية  تنوعت ما بين  نقص وزن ، ومواصفات و مخالفات امن وسلامة وتحررت المحاضر اللازمةوجار استكمال الإجراءات القانونية.

 


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